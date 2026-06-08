Sport.ro a scris aici de ce fosta ocupantă a locului 1 mondial se ferește de meciurile de simplu. Iar primele fotografii cu Williams, la Queen's (Anglia), de la o sesiune de antrenament, demonstrează că, într-adevăr, Serena nu poate fi competitivă, la ora actuală, la simplu. Concret, pe imaginile de mai jos se vede că Serena e îmbătrânită, dar și cu ceva kilograme în plus.

McEnroe: „Sunt șocat!“

În cadrul analizei sale pentru Eurosport, pe durata French Open 2026, John McEnroe (67 de ani) a vorbit despre decizia lui Williams de a se reapuca de tenis.

„Sunt pe jumătate șocat că a decis să facă asta la vârsta ei, după ce a avut doi copii și după tot ce a realizat. Știu că nu a câștigat un turneu major după ce a născut primul copil și știu că acesta era un lucru pe care voia să și-l demonstreze. Așa că presupun că a fost puțin dezamăgită că nu a reușit. Ultimul ei meci a fost acum patru ani. Asta înseamnă enorm, chiar și pentru Serena, dar este extraordinar pentru tenis (n.r. – că revine). Uită-te puțin la Victoria Mboko (canadianca de 19 ani, care va face pereche cu Serena Williams, la dublu). Admiri pe cineva, o idolatrizezi, crezi că nu vei avea niciodată șansa să fii pe teren alături de ea, iar apoi, dintr-odată, primești un telefon de genul: «Hei, ai vrea să joci dublu cu Serena Williams?». Glumești?! Pasul logic următor este să joace la Wimbledon, așa că asta îi oferă un fel de evaluare, să vadă cum se simte“, a spus John McEnroe.