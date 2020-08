BREAKING NEWS | 6 noi cazuri de Covid-19 la Chindia Targoviste! Emil Sandoi, printre infectati! Ce se intampla cu meciul cu Dinamo

Chindia Targoviste nu scapa de coronavirus.

Dupa cazurile de Covid-19 anuntate pe 20 august, echipa continua sa aiba infectati. Acum, depistati pozitiv au fost 3 jucatori si 3 membri ai staff-ului tehnic, printre care se numara si antrenorul Emil Sandoi.

In ciuda celor 6 cazuri, potrivit oficialilor echipei, meciul cu Dinamo nu este in pericol.

"In acest moment, se desfasoara o ancheta epidemiologica. Am efectuat mai multe teste pentru coronavirus in luna august. Primele cazuri au aparut in data de 19 august, apoi, peste 7 zile, au fost testate pozitiv alte 6 persoane din cadrul clubului.

Pe 28 august, am efectuat alte teste, iar toata lumea a primit un raspuns negativ. Tinem legatura in permanenta cu oficialii LPF si cu DSP, iar meciul cu Dinamo nu este in pericol. La aceasta partida, pe banca tehnica va sta antrenorul secund al echipei", a declarat Marcel Gherghu, presedintele Chindiei Targoviste, potrivit Telekom Sport.

Meciul din etapa a doua a Ligii 1 dintre Chindia Targoviste si Dinamo este programat luni, de la ora 21:00.