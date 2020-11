Declaratie surprinzatoare a unui jucator de la FCSB! Ce si-a propus pentru partida cu Chindia: "Acesta este obiectivul meu!"

FCSB va juca in deplasare contra Chindiei Targoviste, de la ora 21:00, in etapa a 9-a a Ligii 1.

Echipa lui Toni Petrea trece printr-o forma fantastica, marcand nu mai putin de cinci goluri in ultimul meci de campionat. Cu toate acestea, fundasul FCSB-ului, Andrei Miron, a declarat ca obiectivul sau principal in partida cu Chindia este acela de a nu primi gol.

Fotbalistul venit de la FC Botosani chiar a debutat impotriva echipei care in sezonul trecut a terminat pe ultima pozitie a clasamentului.

"Debutul meu contra Chindiei nu s-a terminat atat de bine, ne-au egalat in ultimul minut. Ne asteapta un meci dificil, cred eu, jucam contra unei echipe care se apara foarte bine. Au un antrenor foarte bun, cu siguranta cu noi vor sta foarte defensiv, dar suntem o echipa aflata intr-o forma foarte buna si sper sa castigam. Ma gandesc ca echipa sa nu primeasca gol, asta e principalul meu obiectiv. Daca as reusi sa marchez, ar fi bine-venit. Ma gandesc doar sa nu primim gol!"

"A durat putin perioada de acomodare la FCSB, nici echipa nu mergea asa bine, dar acum s-au reglat lucrurile. Echipa merge bine, jucatorii sunt in forma si sper sa continuam sa avem evolutii bune si sa terminam anul acesta acolo sus. Avem un grup foarte bun, antrenorii si-au pus amprenta. Avem o pregatire buna, ne pregatim bine in pauzele competitionale si se vede lucrul acesta", a declarat Andrei Miron la conferinta de presa.

Miron o vede in continuare pe CFR Cluj o candidata importanta la titlu, iar fundasul crede ca echipa campioana are in continuare forta de a se lupta la prima pozitie, chiar daca are probleme de lot.

"CFR e o echipa puternica, au un lot numeros. Am vazut ca au inceput sa apara accidentarile, dar si anul trecut s-au descurcat desi au fost in Europa. Sper sa reusim noi sa obtinem primul loc anul acesta."