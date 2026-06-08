Fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat dezamăgit de evoluția lui Ștefan Baiaram la echipa națională în partida cu Țara Galilor, în care a fost titular. Jucătorul Craiovei nu a avut realizări și a fost înlocuit la pauză cu Florinel Coman.

Basarab Panduru crede că Ștefan Baiaram "a pierdut trenul" la echipa națională

Panduru i-a reproșat lui Baiaram în special lipsa de implicare pe faza defensivă, precum și lipsa constanței în evoluții.

"Mai este cineva care a pierdut trenul la meciul cu Țara Galilor, Baiaram. Am văzut o fază în minutul 15 care nu mi-a plăcut deloc. Trebuie să o mai vadă și el să se uite bine pentru că nu e OK. Când vii înapoi, nu așa se vine înapoi! S-ar putea să fi pierdut trenul, dar încă poate să îl recupereze.

Cred că trebuie să se uite și el, să fie un pic mai atent. Poate nici el nu face lucrurile cum trebuie. La meciul cu Țara Galilor nu știu dacă a fost ce trebuie. El poate mai mult.

El nu ajută pe nimeni. Nu știu dacă nu vrea sau nu poate. Dacă îl lași acolo (n.r - în față) s-ar putea să facă, dar calitate mare are. El a dat goluri o grămadă, dar de ce nu ești constant titular? Aia este o problemă și el trebuie să-și pună o întrebare", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Baiaram (23 de ani) a strâns până acum 6 meciuri la echipa națională și a marcat un gol într-un meci cu San Marino. În sezonul eventului realizat cu Universitatea Craiova, olteanul a marcat 12 goluri și a oferit 6 pase decisive în 50 de partide.