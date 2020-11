EXCLUSIV | "Nu da gol nici din 2 metri!" Fotbalistul in care Craiova isi punea sperante, distrus dupa infrangerea cu Chindia

Universitatea Craiova a fost invinsa pe teren propriu de Chindia Targoviste, scor 0-1.

Craiova a pierdut al doilea meci din acest sezon al Ligii 1 si lucrurile au inceput deja sa fiarba la echipa din Banie.

Bergodi a anuntat imediat dupa meciu ca demisioneaza si i-a lasat cu gura cascata pe toti din conducerea clubului.

Robert Nita, fost atacant la Steaua si Rapid, crede ca rezultatele Craiovei vin si in urma pierderilor pe care echipa le-a suferit in ultima perioada. Oltenii si-au pierdut doi dintre cei mai importanti oameni de atac, Koljic si Mihaila, iar in locul lor nu au fost adusi fotbalisti de acelasi nivel.

Craiova l-a adus pe croatul Ivan Mamut, care era vazut ca un posibil inlocuitor al lui Koljic, insa in cele 4 meciuri jucate nu a confirmat:

"Craiova e pe locul 1 si cred ca statistica e de partea lui Bergodi. Din 17 meciuri a pierdut vreo 3. Craiova e fierbinte, e ca Giulestiul, ca Ploiestiul.

Acum cateva etape, cand echipa avea victorii pe linie, se striga din tribune ca sunt nemultumiri. E sangele asta oltenesc care e fierbinte tot timpul si cred ca e greu pentru Bergodi, chiar daca el e obisnuit sa lucreze in Romania.

Eu nu cred ca va renunta, e un pic ilogic. Daca iesea patronul de la Craiova si spunea ca il demite era o nebunie. Echipa e pe primul loc, chiar daca va castiga si Steaua in seara asta echipa e acolo. E in obiectiv din toate punctele de vedere. Chiar daca ar fi pe locul 2-3 la diferenta de 1-2 puncte nu vad motiv sa isi dea demisia. Probabil sunt lucruri pe care noi nu le cunoastem si din ce am vazut din declaratiile lui Sorin Cartu nici conducerea nu le stie. Poate e nemultumit si Bergodi ca s-a accidentat Koljic si a venit Mamut, care Mamut seamana mai mult cu mamutul de la Antipa, imi cer scuze daca jignesc, dar nu reuseste nici din 2 metri sa marcheze. A mai plecat Mihaila, haideti sa vedem si care sunt circumstantele care au dus la rezultatul asta. Craiova nu a avut o echipa chiar standard aseara, multe piese lipsa", a spus Robert Nita, la Ora Exacta in Sport.