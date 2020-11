Florin Tanase, golgheter in Liga 1 dupa golul cu Chindia! L-a egalat pe Dennis Man in clasament! Performanta fantastica pentru jucatorii lui Becali

FCSB a castigat cu 2-0, contra Chindiei Targoviste, intr-un meci din etapa a noua a Ligii 1!

Iulian Cristea a deschis scorul in minutul 23 dupa o centrare venita din corner. Lovitura de colt a fost executata scurt. Olaru i-a trimis mingea lui Morutan care a centrat, iar fundasul FCSB-ului a impins mingea in poarta fara problema. Acesta este al treilea gol in patru meciuri pentru jucatorul lui Gigi Becali.

In minutul 57, Dennis Man ii trimite o minge lui Tanase in margine careului. Decarul FCSB-ului s-a intors cu mingea si a trimis in plasa portii. Dupa aceasta reusita, Florin Tanase a ajuns la 7 goluri in Liga 1 si imparte locul de cel mai bun marcator din campionat cu Dennis Man.

FCSB a obtinut a patra victorie consecutiva si este pe locul 2 in clasament cu 21 de puncte, fiind la 3 puncte in spatele Universitatii Craiova.