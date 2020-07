Emil Sandoi, NEGRU de suparare dupa inca o infrangere! Antrenorul a RABUFNIT: "Sunt foarte suparat. Nu am vazut nicio realizare la jucatorii straini!"

Sepsi s-a impus in fata Chindiei, scor 2-0, iar Emil Sandoi ramane fara punct pe banca echipei din Targoviste.

Emil Sandoi nu reuseste sa o redreseze pe Chindia si echipa din Targoviste a suferit a cincea infrangere din playout.

Chindia a ramas in inferioritate din minutul 34, cand Ivancic a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. Atacantul croat a vazut doua avertismente in 4 minute si l-a scos din minti pe Emil Sandoi:

"Timpul trece, facem greseli care ne costa de fiecare data. Daca la meciul trecut am stat mai bine defensiv, la acest joc m-a deranjat. Dupa ce ca suntem in situatia asta, nu putem sa fim atat de naivi ca sa facem al doilea fault la mijloc si sa lasam echipa in 10. Nu stiu. Unii jucatori nu au realizari absolut deloc. Vorbesc de perioada de cand sunt eu aici, nu am vazut nicio realizare la jucatorii straini. Sunt foarte suparat, toata lumea e foarte suparata pe Ivancic. Daca se joaca 11 contra 11 nu se stie, Sepsi nu ne-a pus cine stie ce probleme. Ei au au doi atacanti care au bagat-o in poarta.

Si ca antrenor nu e posibil sa faci minuni intr-o perioada asa de scurta, ce sa faci? Cand faci astfel de greseli individuale e efectiv fara comentarii.

E un program foarte greu, vedem poate vom mai face modificari in echipa de start. Fiecare jucator trebuie sa aiba sansa sa joace, poate unii au jucat prea mult si au demonstrat ca nu merita sa o faca. Vor mai fi schimbari.

E o situatie foarte grea, am stiut in ce m-am bagat, vedem ce putem ce sa facem in continuare. Eu sunt dator sa le ridic moralul jucatorilor, speram sa facem mai putine greseli si cine stie. Am avut si o doza de ghinion. O sa incercam sa ii aducem pe linia de plutire si vedem ce putem sa facem in scurtul timp ramas", a spus Emil Sandoi la finalul partidei.