"Nici nu am vazut mingea! Nu stiu cu ce am lovit-o!" :) Declaratie FABULOASA a lui Cristea dupa golul cu Chindia! Ce a spus dupa ce a inscris 3 goluri in ultimele 4 etape

Iulian Cristea (26 ani) a inscris de trei ori pentru FCSB in ultimele 4 etape.

Fundasul ros-albastrilor a deschis scorul la Giurgiu, in meciul cu Chindia, dupa o eroare a lui Aioani, care a iesit neinspirat din poarta la un corner. Cristea a trimis mingea in poarta si a ajuns la trei goluri in ultimele 4 etape.

La finalul partidei, fundasul a vorbit despre golul inscris si a dezvaluit ca nici macar nu a vazut mingea.

"Ce pot sa zic, am marcat si in aceasta seara, ma bucur ca am castigat. Pe noi ne bucura ca nu primim gol, ne iese jocul, facem un joc bun.

Sa va spun sincer, nici nu am vazut mingea, am crezut ca prinde portarul, am vazut in ultima clipa ca nu a prins-o, am lovit cu latul, nici nu stiu.

Nu stiu daca sunt omologul lui Vinicius de la FCSB, vreau sa castigam.

Nu depinde de mine, incerc sa ma pregatesc cat de bine pot, la meciurile echipei de club sa joc cat mai bine", a spus Cristea la finalul meciului.