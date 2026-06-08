Real „sparge“ banca: 80,000,000 pentru transferul din Premier League

Tânărul internaţional portughez, Mateus Fernandes (21 ani), mijlocaşul celor de la West Ham United, a intrat în vizorul Realului, după retrogradarea „ciocănarilor“ din Premier League.
Fernandes este dorit la Real de viitorul antrenor al "galacticilor", compatriotul său, Jose Mourinho. Informația a fost oferită de cotidianul The Mirror.
Manchester United este o altă echipă care şi-a manifestat interesul pentru Mateus Fernandes. Potrivit Agerpres, mijlocaşul şi-a făcut debutul în prima reprezentativă a Portugaliei, în această primăvară, însă nu a fost reţinut în lotul pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie).
Conform presei britanice, clubul West Ham United speră să obţină 80 de milioane de lire sterline în schimbul fotbalistului lusitan.