Real „sparge“ banca: 80,000,000 pentru transferul din Premier League

Real „sparge“ banca: 80,000,000 pentru transferul din Premier League La Liga
Alexandru Hațieganu
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Formația madrileană își reface lotul din temelii, după al doilea sezon la rând fără trofeu.

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Real Madridmateus fernandesWest HamWest Ham United

Tânărul internaţional portughez, Mateus Fernandes (21 ani), mijlocaşul celor de la West Ham United, a intrat în vizorul Realului, după retrogradarea „ciocănarilor“ din Premier League.

Fernandes este dorit la Real de viitorul antrenor al "galacticilor", compatriotul său, Jose Mourinho. Informația a fost oferită de cotidianul The Mirror.

Mateus Fernandes, curtat de mai multe cluburi după retrogradarea celor de la West Ham

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Manchester United este o altă echipă care şi-a manifestat interesul pentru Mateus Fernandes. Potrivit Agerpres, mijlocaşul şi-a făcut debutul în prima reprezentativă a Portugaliei, în această primăvară, însă nu a fost reţinut în lotul pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie).

Conform presei britanice, clubul West Ham United speră să obţină 80 de milioane de lire sterline în schimbul fotbalistului lusitan.

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