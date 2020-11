Gestul lui Bergodi care ii anunta PLECAREA de la Craiova?! Ce a facut antrenorul dupa meciul cu Chindia 

A doua infrangere consecutiva de pe teren propriu l-a facut pe Cristiano Bergodi sa declare ca isi da demisia de la Craiova.

Dupa ce Clinceni a lasat-o pe Craiova fara puncte pe Oblemenco, Chindia s-a impus si ea pe terenul oltenilor, dupa un gol inscris din penalty, iar Craiova ar putea pierde pozitia de lider daca FCSB castiga cu Botosani.

La finalul partidei, Cristiano Bergodi a declarat ca isi va da demisia de la Craiova, dupa rezultatele obtinute, dar si ca urmare a jocului slab al echipei.

Antrenorul italian a facut un gest care ar putea anunta despartirea de clubul cu care a fost aproape sa castige titlul in Liga 1 in sezonul trecut. Conform Fanatik, Bergodi ar fi plecat in Italia pentru a-si rezolva anumite probleme personale, insa nu se stie daca se mai intoarce la club.

Jucatorii oltenilor au primit cateva zile libere cu ocazia pauzei, in timp ce Dan Nistor va merge la nationala lui Radoi, iar Vladoiu si Campanu la nationala mica.