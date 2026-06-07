Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense

Momente de coșmar la Odense! Christian Eriksen s-a prăbușit în partea a doua a meciului Danemarca - Ucraina, de pe ”Odense Isstadion”, când tabela de marcaj indica 2-1 pentru gazde.

Incidentul s-a petrecut la cinci ani după coșmarul de la EURO 2020 (n.r. s-a jucat un an mai târziu din cauza pandemiei de Covid-19), când Eriksen s-a prăbușit pe teren la meciul cu Finlanda, la Copenhaga, pe ”Parken”.

Presa din Danemarca a scris că Eriksen e conștient acum și că e pe picioarele sale.

”Christian Eriksen s-a prăbușit: este conștient. În mijlocul reprizei a doua a meciului amical dintre Danemarca și Ucraina, Christian Eriksen s-a prăbușit brusc pe teren. Totuși, acesta este conștient și s-a ridicat din nou în picioare.

Meciul a fost abandonat și nu va fi reluat. Scenele au fost, desigur, un deja-vu teribil, deoarece Christian Eriksen s-a prăbușit în urma unui stop cardiac pe 'Parken', în timpul meciului de la Campionatul European din 2021 împotriva Finlandei. De atunci, i-a fost implantat un defibrilator cardiac implantabil, cunoscut ca dispozitiv ICD”, a scris ekstrabladet.dk

Christian Eriksen a mers singur la ambulanță

După ce s-a prăbușit Eriksen, soția lui a intrat pe teren, notează publicația mai sus menționată, care scrie și că fostul jucător de la Tottenham și Inter a mers pe picioarele sale către ambulanță.

În urma stopului cardiac suferit în 2021, Eriksen are montat în corp un dispozitiv numit ICD, care ar trebui să se activeze în cazul în care s-ar produce un incident similar.