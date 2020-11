Universitatea Craiova - Chindia Targoviste, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Oltenii incearca o nou serie de victorii! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna toate meciurile Ligii 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova va juca pe teren propriu contra Chindiei Targoviste, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii.

Baietii lui Cristiano Bergodi au trecut peste infranferea cu Academica Clinceni, scor 0-1 si au castigat etapa trecuta in fata lui Hermannstadt, scor 1-0. Echipa lui Emil Sandoi are o serie negativa de doua infrangeri consecutive dupa ce a pierdut cu UTA, scor 0-1, si cu FCSB etapa trecuta, scor 0-2. In Liga 1 cele doua echipe s-au intalnit de doua ori pana acum. Sezonul trecut, Craiova condusa de papura s-a impus cu 1-0 acasa, iar in deplasare meciul s-a terminat 1-1.

Cei doi antrenori s-au mai confruntat de doua ori la nivelul Ligii 1. Bargodi are 155 de meciuri in primul esalon al fotbalului romanesc, iar Sandoi, 129 de partide.

Tehnicianul Chindiei a reusit sa il invinga o data pe italin si un meci s-a incheiat la egalitate: Rapid condusa de Bergodi - CSU Craiova condusa de Sandoi 1-2 si CSU Craiova condusa de Sandoi - Tg. Mures condusa de Bergodi 1-1.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Papp, Bancu - Nistor, Bic, Campanu - Baiaram, Mamut, Ivan

Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Pitian, Iacob, Bourama - Rata, Dulca - Negut, D. Florea, Yameogo - D. Popa