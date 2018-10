ADIO, ILIE BALACI! | Ar fi UNIC in lume: stadionul din Craiova ar putea sa poarte DOUA NUME. Propunerea lui Sandoi

Emil Sandoi crede ca noua arena din Craiova ar trebui sa primeasca si numele lui Ilie Balaci.

Antrenorul are o propunere si in legatura cu sectoarele noului stadion, care in opinia sa ar trebui sa poarte si ele nume de fosti mari fotbalisti olteni.

"N-as vrea sa se supere pe mine Oblemenco, de acolo de unde este. Cred ca si numele lui Balaci ar trebui sa fie purtat de acest stadion! Eu nici la sectoare n-as lasa numere. As pune numele fostilor mari jucatori in loc de numere. Nici n-as mai sta la oficiala. As merge la sectorul Nae Tilihoi, la sectorul Petre Deselnicu! Cred ca asa s-ar permanentiza o legatura cu fostele glorii ale clubului si pentru cei mai tineri!", a spus Ilie Balaci