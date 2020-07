Emil Sandoi, dupa infrangerea in fata lui Hermannstadt: "Pe mine ma ingrijoreaza ca nu mai avem timp"

Emil Sandoi este de doua etape pe banca tehnica a Chindiei si nu a reusit sa obtina niciun punct.

Antrenorul Chindiei s-a resemnat dupa ultima infrangere si a declarat ca nu va mai avea timpul necesar sa redreseze echipa.

"Pe mine ma ingrijoreaza ca nu mai avem timp, asa am reusit sa legam niste probleme din punct de vedere defensiv. Am venit aici pe ultima suta de metri, timpul nu este aliatul nostru. Am luat acel gol din lovitura aia, nu stiu nici eu, daca a fost, nu vreau sa critic pe nimeni, sa condamn pe nimeni. Ocaziile mai clare au fost de partea noastra daca stau bine sa ma gandesc. Speram sa recuperam jucatorii accidentati, ne-au lipsit, conteaza orice jucator. Vom face tot posibilul sa ne vindem cat mai scump pielea", a spus antrenorul Chindiei.

Sandoi nu a dorit sa comenteze lovitura de la 11 metri suspecta, acordata de arbitrul partidei.

"Ce sa ii fac eu arbitrului? Faptul este consumat, daca eu spun acum ca poate golul a fost valabil, nu a fost 11 metri, ma ajuta cu ceva? Rezultatul ramane. Am incredere in continuare in jucatorii mei, sunt obligat sa ii incurajez orice s-ar intampla. Sunt prea suparat ca sa fac acum niste afirmatii de care sa imi para rau dupa aceea", a declarat Emil Sandoi.

Dupa acest rezultat, Chindia a ramas pe ultima pozitie in clasament cu 17 puncte. Echipa patronata de Anamaria Prodan se afla pe locul 10 cu 24 de puncte.