Emil Sandoi, resemnat dupa infrangerea cu FCSB: "Cand te vezi condus de ei, e destul de greu sa revii!" Cand poate debuta Mihai Costea

Chindia Targoviste a pierdut cu 0-2 in fata lui FCSB, intr-un meci din etapa a noua a Ligii 1!

Antrenorul Chindiei Targoviste, Emil Sandoi, a fost resemnat la finalul partidei si a declarat ca echipa lui Gigi Becali merita victoria.

"Trebuie sa recunosc, pana la urma este o victorie meritata a FCSB-ului. Imi pare rau ca am gresit in prima repriza la o faza fixa. Nu aveam voie sa luam gol acolo, pentru ca avem si noi stabilite niste pozitii pe care trebuie sa le aiba fiecare jucator si din pacate nu le-am respectat, iar asta ne-a costat. Va dati seama ca in momentul in care te vezi condus de FCSB e destul de greu sa revii si in conditiile in care eram noi. Am avut cativa jucatori care de doua saptamani nu au facut nimic si trebuiau sa isi gaseasca reperele cat mai repede, a trebuit sa treaca ceva timp ca sa isi gaseasca locul in teren. Dar per total, este o victorie meritata a FCSB-ului", a declarat Emil Sandoi.

Chindia Targoviste ca juca etapa viitoare cu Universitatea Craiova, iar Emil Sandoi a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Costea sa debuteze impotriva oltenilor.

"Nu stiu exact. Deocamdata avem alti jucatori care au un potential bun, au continuitate, nu stiu exact, vom vedea. Sa ajungem acolo", a pus antrenorul Chindiei.

Chindia Targoviste este pe locul 9 in Liga 1 cu 11 puncte dupa 9 etape jucate.