Un necunoscut, adus ca sa ii detroneze pe Rangers si Ianis Hagi! Australianul Postecoglou este noul antrenor al lui Celtic Glasgow

Celtic l-a numit pe Ange Postecoglou ca noul manager al echipei. Acesta va fi ajutat de omul caruia Ionel Ganea i-a incheiat cariera, dupa ce l-a accidentat grav.

Ange Postecoglou este considerat unul dintre cei mai valorosi antrenori al Australiei din toate timpurile si a antrenat ultima data pe Yokohama F. Marinos, club afiliat grupul financiar care o detine si pe Manchester City si cu care a castigat titlul in J-League. Australianul il inlocuieste pe Neil Lennon, cel care nu a reusit, in stagiunea trecuta, sa aduca cel de-al 10-lea titlu consecutiv in Scottish Premier League, la finalul sezonului incununandu-se campioana rivala Rangers, la care evolueaza romanul Ianis Hagi.

Postecoglou a semnat un contract valabil 12 luni, cu optiunea de prelungire pentru inca un sezon, si va incepe munca pe 5 iulie, cand Celtic pleaca in cantonament in Tara Galilor. El trebuie sa stea in carantina 10 zile si nu va putea fi prezent la realuarea pregatirii, pe 17 iunie, in cantonamentul de la Lennoxtown. De asemenea, Celtic asteapta decizia UEFA, dupa ce a cerut o derogare de la regula care obliga toti antrenorii sa detina licenta PRO, daca doresc sa stea pe banca la meciurile din competitiile europene.

Noul manager va fi ajutat de scotienii John Kennedy, Gavin Strachan si Stevie Woods. Kennedy este un fost jucator al lui Celtic si s-a retras din fotbal in 2009, dupa ce Ionel Ganea i-a provocat o ruptura de ligamente la genunchi, in timpul unui amical Scotia - Romania, disputat in martie 2004. Recuperarea l-a tinut pe margine mai mult de trei ani de zile, fiind nevoit sa agate ghetele in cui la doar 25 de ani.

Ange Postecoglou (55 ani) a jucat ca fundas la South Melbourne FC si Western Suburbs SC si le-a antrenat pe South Melbourne FC, Australia U17, Australia U20, Panachaiki FC, Brisbane Roar, Melbourne Victory, nationala Australiei (2013-2017) si Yokohama F. Marinos. El a castigat multiple trofee in Australia si Japonia si a dus nationala "Socceroos" la CM 2014 si CM 2018, castigand 2015 AFC Asian Cup si participand la Cupa Confederatiilor 2015. Este cunoscut ca un antrenor care regenereaza echipe si intinereste lotul, cu cheltuieli infime pentru club.

Celtic s-a despartit deja de capitanul Scott Brown, plecat la Aberdeen, iar Diego Laxalt (AC Milan), Mohamed Elyounoussi (Southampton) si Jonjoe Kenny (Everton) si-au terminat imprumuturile. Singurul transfer efectuat pana acum este cel al lui Liam Shaw (Sheffield Wednesday / 345.000 euro), iar Maryan Shved (Mechelen), Boli Bolingoli (Istanbul BB), Jack Hendry (Oostende), Vakoun Issouf Bayo (Toulouse) si Olivier Ntcham (Ol. Marseille) au revenit dupa imprumuturi.

