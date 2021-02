Ce au scris jurnalistii scotieni despre posibilitatea ca Dan Petrescu sa o antreneze pe Celtic! "Alegerea momentului ar putea fi mai mult decat o coincidenta!"

Dan Petrescu a rezistat doar 8 etape pe banca lui Kayserispor.

Antrenorul roman a anuntat in exclusivitate pentru www.sport.ro ca a decis sa paraseasca echipa din cauza unor probleme personale, iar acum el este pe lista lui Celtic dupa demisia lui Neil Lennon.

Presa din insula a analizat posibilitatea ca Petrescu sa fie rivalul lui Ianis Hagi in Scotia.

"Dan Petrescu s-a despartit de turcii de la Kayserispor si a devenit un fel de candidat misterios pentru a-l inlocui pe Neil Lennon.

Fostul jucator al lui Chelsea reziliase pe cae amiabila intelegerea cu CFR Cluj in noiembrie anul trecut, iar acum a plecat din Superliga turca dupa doar 8 meciuri pe banca.

Petrescu a fost cel care a reusit doua victorii in fata lui Celtic sezonul trecut, prima in turul preliminar al UEFA Champions League", au scris cei de la dailyrecord.co.uk.

O alta publicatie a remarcat confruntarile directe dintre Dan Petrescu din postura de antrenor la CFR si Celtic.

"Petrescu s-a remarcat in cele 4 confruntari dintre Celtic si CFR Cluj din sezonul trecut cand romanii au dat lovitura in preliminariile UEFA Champions League. Tehnicianul de 53 de ani a jucat in cariera la Chelsea si Sheffield Wednesday si are o experienta de aproape 20 de ani in antrenorat.

In mod curios, Petrescu i-a parasit pe turcii de la Kayserispor dupa doar 45 de zile, iar alegerea momentului ar putea fi mai mult decat o coincidenta. In sezonul 2009/2010 Petrescu era la conducerea Unirii Urziceni in grupele Ligii Campionilor cand a reusit un succes memorabil cu 4-1 pe Ibrox Park, contra unui Rangers pregatit de ”vulpea batrana” Walter Smith", au scris cei de la videocelts.com.