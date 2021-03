Ianis Hagi, CAMPION in Scotia cu Rangers dupa ce Celtic a REMIZAT! Gerrard a adus TITLUL pe Ibrox dupa 10 ani

Neinvinsa in acest sezon, Rangers a reusit sa castige din nou titlul, la 10 ani distanta de la ultimul castigat! Echipa lui Gerrard a invins-o pe St. Mirren sambata, iar datorita faptului ca Celtic nu a reusit sa o invinga pe Dundee United, Rangers a luat titlul.

Ianis a marcat in meciul de sambata si a ajuns la sase goluri si noua pase decisive in campionat. Este primul titlu pe care Ianis Hagi il castiga, chiar in primul sau an la Rangers dupa transferul definitiv.

Hagi mai are in palmares o Cupa si Supercupa ale Romaniei cu Viitorul si o Supercupa a Belgiei, alaturi de Genk.

Astfel, Rangers a intrerupt seria incredibila a lui Celtic, care a castigat ultimele 9 titluri.

We Were Down

We Followed

We Cheered

We Cried

We Lost

We Won

We Fought

We Scored

We Celebrated

We Trusted

We Believed

We Dreamed

We Are Rangers

We Are Relentless

WE ARE CHAMPIONS#Champion55