Imagini incredibile cu fostul antrenor al lui Celtic! Abia se tinea pe picioare! A fost filmat beat, iar in apararea lui a sarit legenda lui Rangers

Neil Lennon (49 ani) a fost surprins intr-o ipostaza complet neplacuta!

Antrenorul care s-a despartit de Celtic in luna februarie a fost filmat beat si apare cu doi barbati, despre care nu se stie daca erau prietenii sai sau daca s-au oferit sa il ajute. Clipul a aparut pe retelele de socializare, insa nu se stie originea acestuia.

Cu toate astea, News Letter anunta ca ar fi fost filmat marti dupa-amiaza, in Anglia.

Unul dintre ei ii spune pe filmare lui Lennon ca il ajuta sa mearga acasa, insa antrenorul il impinge nervos, dar decide intr-un final sa plece cu ei, tinandu-se cu dificultate in picioare.

Inainte ca filmarea sa se incheie, persoana care a inregistrat momentul il jigneste pe tehnician, iar legenda lui Rangers, rivala lui Celtic, Ally McCoist l-a atacat pe cel care a postat clipul.

"Astfel de lucruri sunt dezgustatoare. Nu stim in ce stare sunt sau cat de vulnerabili se simt. Mai mult, am fost si eu in situatia asta. Nu tin predici nimanui, dar invadarea intimitatii e dezgustatoare", a spus McCoist.