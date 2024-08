Antrenorul lui Rangers, criticat dur, după ce s-a aflat ce plănuiește cu Ianis Hagi: ”Nu poate sta degeaba!”

Rămâne de văzut la ce echipă va ajunge internaționalul român și maniera în care se va despărți de gruparea scoțiană. Deși inițial, presa din Scoția a scris că Rangers vrea să obțină în schimbul lui Ianis Hagi cel puțin trei milioane de euro, se pare că Philippe Clement ar lua în considerare să îi rezilieze contractul mijlocașului român.

Philippe Clement, criticat după ce s-a aflat că vrea să îl lase pe Ianis Hagi să plece gratis de la Rangers

După ce a auzit planul lui Philippe Clement în privința lui Ianis Hagi, fostul fotbalist al lui Rangers, Alan Hutton, l-a avertizat pe antrenorul belgian că Rangers va avea nevoie de bani pentru a ține pasul cu marea rivală Celtic.

Hutton spune că Rangers are mare nevoie de jucători, mai ales că scoțienii și-au propus să facă performanță și în cupele europene. Rangers joacă în turul trei preliminar al Champions League împotriva lui Dinamo Kiev. Duelul din prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

”Transferurile sunt importante ca Rangers să meargă mai departe. Știu că le va fi foarte greu să se califice în Champions League, îi așteaptă niște meciuri grele, dar, dacă vrei să ții pasul cu Celtic, care este în Champions League an de an, trebuie să reinvestești. Ei câștigă 46 de milioane de euro pentru calificare.

Rangers a schimbat mulți jucători și antrenori în ultimii ani. Faptul că Philippe Clement a semnat un nou contract și faptul că Rangers are încredere în el îi permite să construiască ceea ce are nevoie și să meargă înainte. Are nevoie de bani, este atât de simplu. Rangers nu poate sta degeaba”, a spus Alan Hutton, conform Daily Record.

Philippe Clement a confirmat că Rangers vrea să se despartă de Ianis Hagi

La conferința de presă de luni, premergătorae meciului Dinamo Kiev - Rangers, din turul 3 preliminar UCL, Philippe Clement a fost întrebat dacă Ianis Hagi face parte din planurile sale pentru noul sezon. Răspunsul tehnicianului belgian a fost unul clar și spune că decizia de despărțire a aparținut ambelor părți.

"Nu. Am avut discuții clare cu agenții lui înainte de startul perioadei de pregătire. A trebuit să fim atenți la detalii cum ar fi salariile jucătorilor sau câți putem avea într-o anumită poziție pentru a avea bugetul necesar de transferuri.

Așadar, ideea a fost clară, aceea că îl vom vinde. Acest lucru ni-l dorim și noi, astfel că situația este clară", a spus Philippe Clement.