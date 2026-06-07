GALERIE FOTO Denis Alibec s-a însurat la malul mării! Veste uriașă primită de fostul campion al României

Denis Alibec s-a însurat la malul mării! Veste uriașă primită de fostul campion al României Stiri
SPORT.RO
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Atacantul Denis Alibec (35 de ani) și-a unit destinele cu fosta gimnastă Anca Surdu, cei doi urmând să devină în curând părinți.

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Din articol

Evenimentul a avut loc la Cazinoul din Constanța. Aici, Denis Alibec și aleasa inimii sale au oficializat relația pe care o au de aproximativ doi ani. La cununia civilă au participat apropiații cuplului. Fotbalistul a optat pentru un costum negru, accesorizat cu ochelari de soare, în timp ce mireasa a purtat o rochie albă, lungă. Potrivit Prosport, fosta sportivă așteaptă un copil.

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Soția, fostă gimnastă de top

Soția fotbalistului are un palmares important în gimnastica aerobică, reușind să cucerească două medalii de aur și una de argint la Campionatele Mondiale. Relația celor doi a devenit publică în vara anului 2024, în timpul unui concediu petrecut în Grecia. La acea vreme, atacantul a vorbit pe scurt despre noua sa parteneră.

„Suntem împreună în vacanță și încercăm să fie bine. Suntem la început deocamdată”, a spus Alibec pentru Spynews.

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