Ianis Hagi a dat o singura pasa gresita in meciul cu Celtic! Cifrele romanului in marele derby al Scotiei!

Ianis Hagi a fost titular in Old Firm Derby impotriva lui Celtic.

Internationalul roman a avut o evolutie destul de stearsa si a fost inlocuit de Steven Gerrard in minutul 65 cu Scott Arfield.

Cu toate ca nu a iesit foarte mult in evidenta, Hagi a avut cifre destul de bune, gresind o singura pasa, trimitand un sut spre poarta si castigand patru dueluri directe cu adversarii.

Mai mult, mijlocasul de 22 de ani a gresit o singura pasa in timpul petrecut pe teren si a atins mingea de 28 de ori. Sofa Score l-a notat pe Hagi cu 6.8, in timp ce marcatorul golului echipei sale, Alfredo Morelos a primit nota 7.4.

In urma acestui rezultat, Rangers ramana neinvinsa in acest sezon de Premiership cu 5 etape ramase de disputat. Cele doua mari rivale se vor mai intalni si in playoff.