Ianis Hagi, printre jucatorii aflati pe lista de plecare de la Rangers! Unde ar putea juca mijlocasul roman

Ianis Hagi (22 ani) ar putea pleca de la Rangers in vara.

Numele mijlocasului roman a fost asociat constant cu o posibila plecare de pe Ibrox, mai ales dupa ce s-a scris ca mai multe cluburi importante din Europa il urmaresc. Daily Record anunta ca Ianis Hagi este unul dintre jucatorii care ar putea pleca de la Rangers, alaturi de Alfredo Morelos si Glen Kamara.

Publicatia scotiana anunta ca exista interes din partea Sevillei pentru un posibil transfer al lui Ianis, echipa cu care a mai fost asociat recent.

Relatia dintre mijlocasul roman si conducatorii clubului s-ar fi racit, iar unul dintre motive ar fi faptul ca nu a primit suficiente minute in acest sezon. Un alt motiv de tensiune il reprezinta Jocurile Olimpice si prezenta lui Hagi in lotul Romaniei. Scotienii nu ar fi de acord sa il lase, in contextul in care Rangers ar urma sa joace in preliminariile Champions League, in timp ce romanul si-a exprimat clar dorinta de a merge la Tokyo.

In acest sezon, Ianis Hagi a jucat 45 de meciuri in tricoul lui Rangers si a reusit sa inscrie 8 goluri. Mijlocasul a oferit si 15 assist-uri si a fost cel mai bun pasator din campionatul Scotiei cu 12 pase de gol reusite.