Gica Hagi, mandru de fiul sau! Ce-a declarat pentru presa din Scotia: "Ianis a avut un sezon excelent!"

Performantele lui Ianis din acest sezon l-au facut pe tatal sau sa fie mandru.

Gica Hagi a acordat un interviu in presa din Scotia, in care a discutat despre fiul sau. Legendarul fotbalist a tinut sa il laude pe Ianis pentru sezonul exceptional pe care l-a avut cu Rangers si sa declare public cat de mandru l-a facut cu prestatiile sale de pe teren.

"Sunt mandru, Ianis a avut un sezon excelent. Este unul dintre cei mai importanti si decisivi jucatori de la Rangers. Normal ca sunt mandru ca a impresionat la doar 22 de ani si si-a castigat respectul. Ianis s-a adaptat foarte repede in Marea Britanie, a demonstrat asta pe teren, dar trebuie sa se dezvolte in continuare pentru a atinge cel mai inalt nivel", a dezvaluit Gheorghe Hagi pentru The Scottish Sun.

Rangers l-a imprumutat pe Ianis Hagi in ianuarie 2020 de la Genk. Evolutiile sale au convins-o pe echipa antrenata de Gerrard sa il cumpere definitiv pe jucatorul roman, platindu-le 3.5 milioane de euro belgienilor. Investitia a meritat. Rangers a reusit sa castige titlul in Scotia dupa o pauza de 10 ani, iar Ianis a avut cele mai multe pase decisive din campionat, 11.

In acest sezon, in cele 45 de meciuri jucate in toate competiile pentru Rangers, Hagi Jr. a reusit sa marcheze 8 goluri si sa ofere 15 assist-uri.