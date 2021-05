"Sunt intr-un loc fantastic. Mi-e foame, vreau tot mai mult!" Ianis Hagi, prima reactie dupa titlul castigat cu Rangers! Ce a spus

Ianis Hagi a obtinut primul sau titlu din cariera dupa un sezon istoric la Rangers.

Ianis a fost cel mai bun pasator decisiv din campionat, cu 11 assisturi in dreptul numelui sau. Rangers a terminat campionatul neinvinsa!

Hagi Jr. spune ca isi propune acum mai mult. Viseaza la grupele Champions League si da de inteles ca va continua la Glasgow si in sezonul urmator.

"E greu de spus in cuvinte ce simt. Sunt mandru, sunt la un club urias, am facut fericita atata lume, suporteri, familie, prieteni. A fost fantastic din prima zi aici. Toata lumea a muncit foarte mult, ne-am pregatit pentru astfel de momente. Suntem bucurosi ca am ajuns aici. Acum vrem mai mult! Avem tot ce ne trebuie, nu putem sa ne plangem de nimic. Noi trebuie sa ne facem treaba pe teren, atat.

Vrem sa castigam cat mai multe trofee, asta e tot. Am facut ce se astepta de la noi", a spus Hagi pentru canalul de youtube al clubului.