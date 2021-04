Genial! Fanii lui Rangers vor fi incantati! Cum a sarbatorit Ianis Hagi titlul castigat in Scotia

Rangers a devenit campioana cu mai multe etape inainte de finalul sezonului, iar Ianis Hagi a avut si el contributia sa.

Titlul cu numarul 55 din istoria lui Rangers a fost mult asteptat, dupa ce clubul nu mai castigase unul de 10 ani. Intre timp, problemele financiare au facut ca echipa sa treaca prin ligile inferioare, insa, in cele din urma a reusit sa revina acolo unde i-a obisnuit pe fani.

Cu Steven Gerrard la conducere, Rangers a castigat primul trofeu al sezonului dupa doar 32 de etape, in care a invins in 28 de partide si a remizat in 4. Ianis Hagi a avut si el o contributie importanta, fiind prezent in 27 de partide, in care a marcat de 6 ori si a reusit 9 pase de gol. Tanarul fotbalist roman a ramas in inimile faniilor dupa ce in sezonul trecut, la returul din Europa League cu Braga, acesta a laudat atmosfera incredibila facuta de fani si a ramas in memoria presei cu replica sa de dupa meci: "It's Ibrox, baby! It's just different".

Hagi inca mai gaseste moduri in care sa sarbatoreasca trofeul castigat cu Rangers, iar acum si-a personalizat o pereche de incaltaminte cu inscriptia "55" si "Take a bow" alaturi de o miniatura a sa, iar pe cealalta parte celebra declaratie care a ramasa in inimile faniilor, "It's Ibrox baby! It's just different".