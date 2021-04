Ce scrie presa din Scotia de transferul lui Ianis Hagi la Sevilla! "Ei sunt favoriti sa-i obtina semnatura romanului"

Ianis Hagi a ajuns la Rangers in vara anului trecut. Genk a primit 3.5 milioane de euro in schimbul fotbalistului.

Saptamana aceasta spaniolii de la Fichajes au scris ca Sevilla il monitorizeaza pe Ianis Hagi si ca Monchi, directorul sportiv al clubului, va incerca sa il transfere din vara.

Glasgow Live crede ca internationalul roman va fi cedat doar pe o suma care nu poate fi refuzata: "Hagi a avut evolutii bune in acest sezon, 7 goluri si 12 pase decisive, dar nu a fost un titular obisnuit in echipa lui Gerrard.

Rangers a platit 3 milioane de lire sterline pentru Hagi, in vara trecuta, și e puțin probabil sa fie luata in calcul vanzarea sa, cu excepția cazului in care clubul chiar ar face un profit serios", scriu scotienii.

O alta publicatie anunta un alt interes pentru Ianis Hagi: "Au fost mai multe echipe despre care s-a scris ca ar fi interesante de fotbalistul ofensiv, inclusiv Lazio. Totusi, Fichajes anunta ca Sevilla este favorită pentru transfer", a fost reactia celor de la The Scottish Sun.

Sevilla se afla intr-o lupta incinsa in La Liga. Echipa antrenata de Julen Lopetegui este pe locul 4, dupa 33 de etape, si are 70 de puncte. In fata sa se afla Barcelona, care are 71 de puncte si un meci mai putin, Real Madrid, tot cu 71 de puncte, si liderul Atletico, cu 73 de puncte.