Veste foarte proastă pentru Ianis Hagi. Antrenorul care nu îl vrea la Rangers și-a prelungit contractul

Managerul belgian de 50 de ani a ajuns pe Ibrox Park în octombrie 2023, câștigând League Cup, jucând finala Scottish Cup și terminând pe locul secund în Premiership.

Președintele John Bennett i-a dat mână liberă

Însă președintele John Bennett este mulțumit de munca depusă de Clement și i-a propus acestuia prelungirea înțelegerii până în 2028. De asemenea, presa scoțiană scrie că tehnicianul a primit mână liberă pentru remanierea lotului, printre jucătorii experimentați care sunt pe "lista neagră" și se pot despărți curând de club aflându-se Connor Goldson, Ryan Jack, Borna Barisic, John Lundstram, Sam Lammers, Kemar Roofe sau Ianis Hagi.

Vestea prelungirii contractului este o veste proastă pentru internaționalul român, în condițiile în care actualul antrenor nu este un fan al său. În această perioadă de mercato, "The Gers" i-au adus deja pe Mohamed Diomande (Nordsjaelland / 5 milioane de euro), Robin Propper (Twente / 3.2 milioane de euro), Hamza Igamane (FAR Rabat / 2.36 milioane de euro), Jefte (Fluminense / 800.000 de euro), Connor Barron (Aberdeen / gratis), Liam Kelly (Motherwell / gratis), Clinton Nsiala (AC Milan / gratis) și Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg / împrumutat).

Fotbalist decent, antrenor cu potențial

Philippe Clement (50 de ani) a jucat ca fundaș central la K. Beerschot VAC (1992-1995), Genk (1995-1998), Coventry City (1998-1999), Club Brugge (1999-2009) și Germinal Beerschot (2009-2011). A strâns 38 de selecții și un gol pentru naționala Belgiei, participând la CM 1998 și Euro 2000.

Ca tehnician a lucrat la Club Brugge (2012, 2013, 2019-2022), Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019), AS Monaco (2022-2023) și Glasgow Rangers (2024-prezent). În palmaresul de antrenor are trei titluri de campion al Belgiei (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), o Supercupă a Belgiei (2021), trofeul Scottish League Cup (2023-2024) și Belgian Best Coach of the Year (2019, 2020).

