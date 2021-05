"La fel au facut si Messi si Aguero!" Atacuri dure spre sefii lui Rangers pentru ca nu il lasa pe Hagi la Jocurile Olimpice! Mijlocasul roman, aparat de un fost jucator

Ianis Hagi nu a fost convocat in lotul preliminar al lui Mirel Radoi pentru pregatirea din Spania a selectionatei U23 si este foarte putin probabil ca mijlocasul sa mearga la Tokyo.

Rangers nu este obligata sa il lase pe Ianis Hagi sa mearga la Jocurile Olimpice din aceasta vara si refuza sa ii dea drumul romanului, deoarece campioana din Scotia ar urma sa joace in tururile preliminare pentru UEFA Champions League.

Danny Mills, fostul fundas englez care a evoluat pentru Leeds United si Manchester City, s-a enervat cand a auzit decizia luata de clubul din Scotia si i-a atacat dur pe oficialii lui Rangers.

"Lionel Messi a jucat la Jocurile Olimpice, Sergio Aguero la fel. Daca ai semnat cu un jucator talentat, care are sub 23 de ani, trebuie sa fii pregatit pentru asa ceva.

Nu poti sa transferi un fotbalist care joaca in Cupa Africii pe Natiuni si apoi sa spui: ‘Nu vreau sa plece in luna ianuarie’. La fel, nu ai cum sa-l aduci pe Son Heung-min, care joaca in nationala Coreei de Sud, si sa nu te gandesti ca ar putea pleca la Cupa Asiei sau sa isi efectueze stagiul militar.

Trebuie sa stii ca exista posibilitatea sa fie convocat. Daca e un jucator bun, va fi chemat la nationala. Am aflat ca cei de la Rangers incearca sa isi convinga jucatorii si sa ii intrebe: ‘Chiar trebuie sa pleci?’. Trebuie sa se gandeasca la faptul ca este ocazia de a juca la Jocurile Olimpice. O data in viata apare o astfel de oportunitate! De ce nu ai dori sa mergi si sa iti reprezinti tara?", a declarat Danny Mills pentru Football Insider.

Rangers va lua startul in turul trei preliminar al Champions League, iar Steven Gerrard nu se va putea baza pe Kemar Roofe si Glen Kamara, care au fost suspendati din cauza scandalului din meciul cu Slavia Praga din Europa League din acest sezon.

Lotul Romaniei U23 pentru cantonamentul preolimpic din Spania

Portari: Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Popa (Astra), Razvan Sava (AC Torino/Italia);

Fundasi: Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Cristian Manea (CFR Cluj), Radu Boboc (FC Viitorul), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Mihai Velisar (Gaz Metan), Andrei Chindris (FC Botosani), Gabriel Buta (FC Viitorul);

Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florian Haita (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Marco Dulca (Chindia Targoviste), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), Stefan Baiaram (Universitatea Craiova), Antonio Sefer (Rapid Bucuresti), Alexandru Isfan (Arges Pitesti), Claudiu Petrila (Sepsi OSK), Dragos Albu (FC U Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA);

Atacanti: George Ganea (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj).

Programul Romaniei la Jocurile Olimpice

22 iulie: Noua Zeelanda – Coreea de Sud; Honduras – Romania

25 iulie: Noua Zeelanda – Honduras; Romania – Coreea de Sud

28 iulie: Romania – Noua Zeelanda; Coreea de Sud – Honduras