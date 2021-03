"A inscris si acum tinteste Cupa Mondiala!" Ce scrie presa din Scotia despre Ianis Hagi dupa golul din meciul cu Macedonia de Nord 

Ianis Hagi a inscris golul victoriei Romaniei in meciul din startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.

Astazi, jurnalistii de la Glasgow Live i-au dedicat un articol fotbalistului legitimat la Rangers. Scotienii au notat faptul ca romanul a avut nevoie de 15 meciuri pentru a inscrie primul sau gol in tricoul echipei nationale, dar ca reusita a fost extrem de importanta, aducand prima victorie a Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Jurnalistii au punctat si ca Hagi tinteste acum calificarea la turneul final din Qatar, mentionand ca Romania nu a mai participat la o astfel de competitie din 1998, cand tatal lui Ianis era cel mai imporant jucator al echipei nationale.

In plus, in articolul de pe Glasgow Live, fotbalistul lui Rangers a fost laudat si de Michael Beale, mana dreapta a lui Steven Gerrard pe Ibrox, care a spus: "Un prim gol pentru Ianis Hagi la echipa nationala si golul victoriei - un sezon minunat pentru el, care continua sa devina tot mai bun."

Urmatorul meci pentru Ianis Hagi si pentru Romania este cel cu Germania, programat duminica, de la ora 21:45. Partida va fi transmisa IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.