Celtic - Rangers, LIVE TEXT de la 14:00 | Ianis Hagi este TITULAR in Old Firm! Ce a declarat romanul inaintea marelui derby

Urmarim si comentam impreuna derby-ul dintre Celtic si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

12:55 Ianis Hagi este titular in echipa lui Gerrard pentru Old Firm Derby!

Rangers revine in Premiership dupa eliminarea din Europa League in fata Slaviei Praga. Echipa lui Ianis Hagi va intalni pentru a treia oara in acest sezon marea rivala de la Celtic, intr-un meci care conteaza doar pentru palmares si pentru orgoliile suporterilor.

Echipa antrenata de Steven Gerrard este deja campioana matematic, avand un avans de 20 de puncte fata de Celtic cu 6 etape inainte de finalul campionatului.

In celelalte infruntari directe din acest sezon, Rangers s-a impus cu 2-0, respectiv 1-0 si cu o victorie azi egala un record care dateaza din 1999-2000. Atunci a fost ultimul sezon cand Rangers a invins de 3 ori pe Celtic in Premiership.

"Nu prea am avut timp sa pregatim acest joc, dar asta nu este o scuza. Suntem destul de obisnuiti cu acest program, sa trecem de la un meci la altul. La startul meciului vom fi pregatiti. Vom avea un plan de joc, care sper sa fie potrivit", a declarat Steven Gerrard inaintea meciului.

De asemenea, Ianis Hagi a oferit un interviu pentru site-ul oficial al lui Rangers, in care a vorbit despre cum a trait primul Old Firm Derby in care a jucat

"A fost o zi speciala pentru ca fiecare jucator care vine in aceasta tara se gandeste sa joace intr-un Old Firm asa ca este un meci de care imi voi aduce aminte. Imi amintesc ca am intrat foarte bine, echipa a castigat, am facut un pas in plus spre castigarea campionatului asa ca a fost o victorie foarte importanta pentru noi.

Dar cred ca este diferit in comparatie cu un Old Firm jucat cu suporteri pe stadion. Indiferent daca joci acasa sau in deplasare este un sentiment incredibil. Abia astept sa joc un Old Firm cu fani, dar pana acum sunt fericit sa joc chiar si in aceste circumstante", a spus Ianis Hagi.

???? INTERVIEW: @RangersTV subscribers can now watch an exclusive interview with Ianis Hagi as he previews today's Old Firm match. ???? Watch Now: https://t.co/b7R76B2z46

???? Subscribe To RTV: https://t.co/nLczsr3Wob pic.twitter.com/SqlPR2PYma — Rangers Football Club (@RangersFC) March 21, 2021