Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în repriza secundă a meciului amical Danemarca - Ucraina, disputat pe ”Odense Isstadion” din Odense. Partida a fost abandonată, ulterior.

Incidentul vine la cinci ani după ce Eriksen s-a prăbușit la meciul cu Finlanda, de la EURO 2020.

Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren

Medicul echipei naționale de fotbal a Danemarcei, Morten Boesen, a oferit o primă reacție despre incidentul de duminică seară la televiziunea daneză TV 2. El a evidențiat faptul că Eriksen se simte bine și că e la spital pentru control.

”Christian se simte bine în acest moment. La propria solicitare, a cerut să meargă la ambulanță, ceea ce este un semn bun. Suntem în contact permanent cu cei de la spital și mă aștept ca el să fie în continuare bine.

Este o situație neplăcută. Din fericire, de această dată și-a revenit mai repede. Ceea ce urmează acum este să îi analizăm stimulatorul cardiac”, a spus Boesen, citat de ekstrabladet.dk.

Christian Eriksen a mers singur la ambulanță

După ce s-a prăbușit Eriksen, soția lui a intrat pe teren, notează publicația mai sus menționată, care scrie și că fostul jucător de la Tottenham și Inter a mers pe picioarele sale către ambulanță.

În urma stopului cardiac suferit în 2021, Eriksen are montat în corp un dispozitiv numit ICD, care ar trebui să se activeze în cazul în care s-ar produce un incident similar.