Ianis Hagi, desemnat cel mai bun tanar jucator al sezonului! Cifrele romanului la finalul unei stagiuni aproape perfecte pentru Rangers

Ianis Hagi a cucerit titlul de campion al Scotiei cu Rangers dupa un sezon aproape perfect.

Echipa antrenata de Steven Gerrard a incheiat sezonul neinvinsa, reusind 32 de victorii si 6 rezultate de egalitate.

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei, remarcandu-se prin numarul de pase de gol pe care le-a dat in aceasta stagiune. Romanul a fost cel mai bun pasator din campionat, reusind 11 assist-uri.

In plus, pentru contributia pe care a adus-o la cucerirea titlului si prin cele 7 goluri marcate, Ianis Hagi a fost desemnat de oficialii lui Rangers cel mai bun tanar jucator al sezonului.

Young Player of the Year | Congratulations, Ianis Hagi.

Hagi s-a duelat pentru aceasta distinctie cu Nathan Patterson, fundasul in varsta de 19 ani care a adunat 14 aparitii pe teren reusind doua goluri, si cu Calvin Bassey, aparatorul in varsta de 21 de ani care a jucat in 15 meciuri pentru Rangers, inscriind tot de doua ori.

In urma evolutiilor bune din acest sezon, Ianis Hagi a intrat pe lista mai multor cluburi importante din Europa, fiind dorit, printre altele, de Sevilla, Lazio, PSV Eindhoven sau Bochum. Pentru a-l lasa sa plece, Rangers cere 13 milioane de euro in schimbul romanului.