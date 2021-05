I-au trebuit doar opt minute pe teren! Ianis, pasa de gol in victoria demolatoare a lui Rangers cu Celtic

Rangers si Celtic s-au intalnit in etapa cu numarul 36 din Premiership.

Campioana Scotiei s-a distrat cu Celtic pe teren propriu. Echipa lui Gerrard a reusit sa inscrie de patru ori in poarta rivalei.

Scorul a fost deschis de Roofe, in minutul 26, iar la putin timp, Celtic a ramas in 10 oameni dupa ce McGregor a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. Edouard a reusit sa egaleze in minutul 30, insa Morelos i-a dat replica trei minute mai tarziu, stabilind si scorul la pauza. Acelasi Roofe a facut dubla in minutul 57.

Ianis Hagi a fost introdus de Gerrard abia in minutul 84, insa nu a avut nevoie de mult timp pentru a oferi o pasa decisiva. Mijlocasul roman i-a pasat lui Defoe in minutul 2 de prelungiri, iar atacantul a inscris dupa ce si-a driblat adversarii.

Cu pasa din derby-ul cu Celtic, Ianis Hagi a ajuns la 13 assist-uri in tricoul lui Rangers in cele 43 de meciuri jucate in acest sezon. Mijlocasul roman are si 7 goluri inscrise.