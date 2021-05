Ea i-a furat inima lui Ianis Hagi! Ce a raspuns mijlocasul lui Rangers cand a fost intrebat despre iubita

Fotbalistului de la Rangers ii place sa-si tina viata particulara departe de ochii lumii.

Cea pe care Ianis Hagi o iubeste in secret se numeste Elena, locuieste in Constanta si este de origine aromana, la fel ca si fiul lui Gica Hagi. Desi relatia celor doi este una cat se poate de serioada, Elena nu s-a mutat in Scotia deoarece asteapta sa isi termine studiile.



Fotbalistul prefera sa nu discute despre viata personala si se rezuma la a spune ca o duce bine pe plan sentimental. "Stau bine cu dragostea. Sunt tanar. Importanta e si viata privata, dar vreau s-o tin departe. Parerea mea este ca partea aceasta o gestionez bine. Vedem in viitor ce va mai fi.", a spus Ianis Hagi la Digisport.

Unul dintre cei mai in voga fotbalisti romani, Ianis Hagi castiga la Rangers 1,1 milioane de euro pe an, fiind unul dintre cei mai bine platiti jucatori din formatia antrenata de Steven Gerrard. Distanta dintre Hagi si Elena nu ii impiedica pe cei doi sa se vada des, tanara mergand ori de cate ori poate sa-l viziteze.

Conform Prosport, tatal fetei este un afacerist potent financiar din Constanta, iar asta poate fi o garantie pentru Ianis ca relatia este una serioasa si nu ar exista vreun interes la mijloc.

