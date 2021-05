Hagi, cel mai bun pasator din Scotia! A oferit un nou assist in ultimul meci al lui Rangers, care incheie sezonul neinvinsa! Sarbatoare la Glasgow 

Glasgow Rangers a terminat sezonul din Scotia neinvinsa, reusind o victorie categorica, 4-0, cu Aberdeen in ultima etapa.

Cu o linie de clasament incredibila, 32 de victorii si doar sase egaluri, Rangers a incheiat sezonul cu 102 puncte si a stabilit o serie de recorduri in fotbalul scotian.

Cu doar 13 goluri primite, patru mai putin decat recordul absolut, Rangers a devenit echipa cu cea mai buna defensiva din istoria campionatului scotian si a castigat titlul cu 25 de puncte in fata rivalei Celtic.

Ianis Hagi a fost un jucator determinant in acest sezon pentru echipa din Glasgow, terminand sezonul ca titular in victoria cu Aberdeen. Hagi a fost scos deSteven Gerrard in minutul 61, fiind inlocuit de Scott Arfield, insa a reusit o pasa decisiva cu un minut inainte de a fi scos de pe teren, servindu-l perfect pe atacantul Kemar Roofe, care a reusit golul cu numarul 14 in acest sezon.

In acest sezon, mijlocasul roman a evoluat in campionatul scotian in 32 de partide pentru Rangers, reusind sapte goluri si 12 pase decisive. Astfel, Hagi a devenit cel mai bun pasator din campionat, avand doua pase decisive mai mult decat coechipierul sau, Ryan Kent, si trei fata de un alt coechipieri, fundasul James Tavernier.

