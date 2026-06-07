Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Christian Eriksen: „Ținând cont de circumstanțe…“

Christian Eriksen pare a avea mai multe vieți! Așa s-ar explica modul în care a scăpat de tragedie, de fiecare dată când inima sa a dat semne de slăbiciune.

Prima dată, danezul s-a prăbușit pe gazon, în timpul unei partide de la Euro 2020. Atunci, Eriksen a suferit un stop cardio-respirator în minutul 42 al confruntării cu Finlanda. La vremea respectivă, s-a speculat că fotbalistul nordic își va încheia cariera. Nu s-a întâmplat însă așa, iar Eriksen, plecat de la Inter Milano, a continuat să joace fotbal. Atât pentru Danemarca, cât și pentru cluburile la care a fost legitimat, între timp: Brentford, Manchester United și Wolfsburg, unde e acum.