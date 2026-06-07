Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Christian Eriksen: „Ținând cont de circumstanțe…“

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Christian Eriksen: „Ținând cont de circumstanțe…“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Mijlocașul în vârsta de 34 de ani se joacă realmente cu focul, după ce, pe durata Euro 2020, a avut primele probleme grave cu inima.

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Christian Eriksen pare a avea mai multe vieți! Așa s-ar explica modul în care a scăpat de tragedie, de fiecare dată când inima sa a dat semne de slăbiciune.

Prima dată, danezul s-a prăbușit pe gazon, în timpul unei partide de la Euro 2020. Atunci, Eriksen a suferit un stop cardio-respirator în minutul 42 al confruntării cu Finlanda. La vremea respectivă, s-a speculat că fotbalistul nordic își va încheia cariera. Nu s-a întâmplat însă așa, iar Eriksen, plecat de la Inter Milano, a continuat să joace fotbal. Atât pentru Danemarca, cât și pentru cluburile la care a fost legitimat, între timp: Brentford, Manchester United și Wolfsburg, unde e acum.

Christian Eriksen, fotbalistul cu mai multe vieți

  • Nu Real Madrid Nu Barcelona Eriksen E La Un Pas De Un Alt Gigant Al Europei Cu Cine E Gata Sa Semneze
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Nu Real Madrid! Nu Barcelona! Eriksen e la UN PAS de un alt gigant al Europei! Cu cine e gata sa semneze
Christian Eriksen
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În această seară însă, Eriksen a băgat lumea fotbalului în stare de șoc. Încă o dată! Pentru că s-a prăbușit pe gazon, în timpul amicalului Danemarca – Ucraina, după cum Sport.ro a arătat aici.

După acest incident, Federația de la Brondby (DBU) a reacționat pe rețelele de socializare.

Christian Eriksen este conștient și se simte bine ținând cont de circumstanțe. Meciul a fost anulat“, au anunțat danezii.

Rămâne de văzut cum va evolua starea mijlocașului în vârsta de 34 de ani care riscă să rateze Mondialul din această vară (11 iunie – 19 iulie).

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