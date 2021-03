EXCLUSIV | Stanciu si Hagi, rivali in Scotia? Mijlocasul Slaviei, pe lista lui Celtic dupa sezonul FANTASTIC facut 

Nicolae Stanciu s-ar gasi pe lista de prioritati a celor de la Celtic Glasgow, care a pierdut titlul in Scotia, dupa o dominatie de aproape un deceniu.

Stanciu a ajuns pe lista lui Celtic, dupa evolutiile excelente si cele doua goluri superbe marcate in optimile de finala ale Europa League contra lui Rangers, decisive pentru calificarea cehilor in urmatoarea faza a competitiei. De asemenea, ar fi primit puncte in plus, datorita celor patru meciuri pe care Celtic le-a jucat contra lui CFR Cluj, in preliminariile Champions League si in grupele Europa League, cand oficialii clubului scotian au ramas placut impresionati de calitatea individuala a fotbalistlor romani, dar si faptul ca Ianis Hagi (Rangers) si Mihai Popescu (Hearts of Midlothian) s-au integrat foarte bine in fotbalul scotian, primind referinte bune in ceea ce priveste profesionalismul lor, usurinta cu care au invatat limba engleza si s-au adaptat modului de viata din Scotia.

Nicolae Staciu (27 ani) a evoluat la Unirea Alba Iulia (2008-2011), FC Vaslui (2011-2013), FCSB (2013-2016), Anderlecht (2016-2017), Sparta Praga (2017-2019), Al Ahli Jeddah (2019) si Slavia Praga (2019-2021). El a fost cumparat de echipa lui Adrian Porumboiu cu 240.000 de euro, in 2011, apoi a ajuns la FCSB, pentru 700.000 de euro, in 2013. Anderlecht l-a cumparat cu 9.7 milioane de euro, in 2016, doi ani mai tarziu semnand cu Sparta Praga, in schimbul a 3.75 milioane de euro. In ianuarie 2019, a fost cumparat de Al Ahli cu 10 milioane de euro, iar la Slavia a ajuns, dupa doar sase luni, pentru 4 milioane de euro. Acum este cotat la 4.5 milioane de euro.

Aducerea sa nu ar fi un efort financiar prea mare pentru Celtic, care i-a transferat in ultimii trei ani pe Odsonne Edouard (10.3 mil. euro), Christopher Jullien (8 mil. euro), Albian Ajeti (5.5. mil. euro) sau Vasilios Barkas (5 mil. euro). Stanciu este considerat unul dintre cei mai buni jucatori din campionatul ceh, castigand titlul in sezonul trecut, si mai are contract cu "Cervenobili" pana in iunie 2023. In actuala stagiune, el este lider cu Slavia, avand 15 puncte avans fata rivalii de la Sparta Praga, care au doua meciuri in minus. Mijlocasul roman are 32 de meciuri jucate, 12 goluri marcate si 6 pase decisive in toate competitiile. Desi el este unul dintre preferatii antrenorului Jindrich Trpisovsky, clubul ar putea accepta o oferta generoasa, dupa ce a intampinat probleme financiare in ultimul an, in urma neintelegerilor aparute intre autoritatile cehe si companiile chineze Sinobo Group si CITIC Group, care finanteaza echipa pragheza.

Celtic Glasgow a pierdut titlul in Scottish Premier League, dupa ce castigase intrecerea interna de noua ori consecutiv, incepand cu sezonul 2011-2012. Managerul Neil Lennon a demisionat, in momentul in care Rangers-ul lui Steven Gerrard si Ianis Hagi a castigat matematic campionatul, fostul jucator John Kennedy ramanand antrenor interimar pana la finalul sezonului. "The Bhoys" au renuntat la Jeremie Frimpong, Hatem Elhamed, Boli Bolingoli si Olivier Ntcham, lotul urmand sa fie reformat din temelii, odata cu numirea noului antrenor. Pe lista lui Celtic se mai gasesc, printre altii, Josh Doig (Hibernian), Mark McKenzie (Genk), Filip Benkovici (Leicester), Omar Colley (Sampdoria) sau Ryan Sessegnon (Tottenham). In cazul in care transferul lui Stanciu in Scotia se concretizeaza, el s-ar confrunta cu Ianis Hagi in cel mai vechi derby din istoria fotbalului, Celtic - Rangers, denumit "Old Firm", care se joaca din 1888.