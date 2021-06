"A depasit limita. In fiecare saptamana baiatul vorbeste de un alt club!" Ianis Hagi este criticat de un fost international scotian

Frank McAvennie a contestat iesirile jucatorului roman in spatiul public.

Nici nu a inceput bine perioada de transferuri, ca s-a zvonit ca Ianis Hagi este tinta mai multor cluburi din Europa. Dupa ce Sevilla si Lazio s-au interesat de el, mijlocasul lui Rangers a vorbit despre Galatasaray, declarand ca iubeste acest club datorita tatalui sau si doreste sa evolueze pentru echipa turca in viitor.

"Imi doresc sa ajung la Galatasaray, e un club pe care il iubesc. Acolo am crescut, nu stiu ce imi rezerva viitorul, dar mi-ar placea sa ajung acolo", a dezvaluit Ianis Hagi la DigiSport.

Faptul ca Ianis este dat la alte echipe din sezonul viitor l-a iritat pe Frank McAvennie, fostul atacant al lui Celtic si West Ham, care l-a acuzat ca "vorbeste in fiecare saptamana de alt club".

"Steven Gerrard trebuie sa vorbeasca cu Ianis. Uneori, presa il poate prinde pe baiat cu garda jos si poate spune ceea ce nu inseamna de fapt. Dar se pare ca in fiecare saptamana baiatul vorbeste despre un alt club. Poate ca Gerrard a vorbit cu el pana acum. A depasit limita.

Nu joaca atat de mult pe cat si-ar dori tatal sau, este sigur. Tatal sau vorbeste mereu cat de bun este Ianis. In orice caz, tatal sau face toate aceste lucruri pentru el. Nu cred ca Ianis trebuie sa instige la plecare. Daca vrea sa plece, sunt sigur ca Gerrard il va lasa sa o faca, mai ales daca va continua sa vorbeasca. Nu poti avea un jucator care intotdeauna este in dezacord public cu clubul", a declarat Frank McAvennie, pentru Football Insider.

Ianis Hagi mai are contract cu Rangers pana in 2024. Clubul scotian i-a platit lui Genk 3.5 milioane de euro pe jucatorul roman in vara anului trecut.