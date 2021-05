Ianis, tot mai aproape de despartirea de Rangers! Decizia de ultima ora luata de scotieni: suma pe care o cer pentru transferul lui Hagi

Ianis Hagi a avut un sezon perfect in Scotia.

Romanul a castigat titlul cu Rangers si s-a remarcat drept cel mai bun pasator al campionatului, avand 11 assist-uri in Premiership. In plus, pentru contributia pe care si-a adus-o la victoriile echipei si prin cele 7 goluri marcate, Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun tanar jucator al lui Rangers.

Pe urmele mijlocasului de 22 de ani se afla cluburi importante de pe continent, cum ar fi Lazio, Sevilla, PSV Eindhoven sau Bochum, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Dupa interesul manifestat de echipele din Italia si Spania, presa din Scotia a scris ca oficialii lui Rangers nu vor sa ii dea drumul lui Ianis, cerand in schimbul lui cel putin 13 milioane de euro.

Intre timp, insa, potrivit celor de la Give Me Sport, scotienii s-au resemnat cu gandul ca l-ar putea pierde pe Hagi, cu atat mai mult cu cat fotbalistul a spus in mai multe randuri ca isi doreste sa faca pasul intr-un campionat mai puternic.

Astfel, se pare ca pretul romanului a scazut, Rangers hotarand ca echipa care va vrea sa-l transfere sa plateasca doar 7 milioane de euro. In plus, convinsi ca vor reusi sa-l vanda, scotienii au inceput deja sa ii caute un inlocuitor lui Ianis Hagi.