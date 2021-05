"Viitorul meu e in maini bune!" Ce spune Ianis Hagi despre plecarea de la Rangers dupa interesul manifestat de Sevilla si Lazio

Romanul a vorbit despre un transfer de la Rangers, fiind dorit de mai multe echipe din Europa.

Cel mai bun pasator al sezonului recent incheiat din Scotia, Ianis Hagi ar putea sa plece de la Rangers si sa faca pasul catre un campionat mai puternic. Dorit de Sevilla si Lazio, dar si de PSV Eindhoven si VFL Bochum, dupa cum a anuntat in exclusivitate www.sport.ro, internationalul roman urmeaza sa se decida in viitorul apropiat daca va da curs unei oferte si de unde va fi aceasta.

"Momentan sunt in vacanta, voi merge la nationala si apoi mai stau cateva saptamani in vacanta. Sunt la un club imens, la un club in care e o mentalitate incredibila, unde pot sa cresc foarte mult. Viitorul meu trebuie discutat cu impresarii, cu cei de la club.

Avem un plan bine stabilit legat de unde vreau sa ajung, ce vreau sa obtin de la cariera mea. Sunt linistit, tot ce depinde de mine e sa fiu pe teren, sa joc bine si lucrurile bune vor veni spre mine. Echipele vin si ne urmaresc, pe mine si pe colegii mei de la Rangers, pentru ca am avut un sezon bun.



Viitorul meu e in maini bune, cu impresarii pe care ii am acum. E treaba lor sa aiba grija de viitorul meu. Atata timp cat eu performez pe teren, lucrurile se vor rezolva", a spus Ianis Hagi la Digisport.