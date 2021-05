Ianis Hagi, vandut de Rangers in vara?! Presa din Scotia a facut anuntul: motivul pentru care echipa lui Gerrard ar putea renunta la mijlocasul roman

Ianis Hagi (22 ani) ar putea pleca de la Rangers la doar un an de la transferul oficial.

Adus initial sub forma de imprumut, Ianis a semnat cu Rangers in vara anului trecut, dupa ce scotienii au platit 5 milioane de euro in schimbul transferului sau.

Mijlocasul roman a avut un start bun de sezon, insa si-a pierdut locul in primul 11 al lui Gerrard in perioada din toamna, revenind ca titular abia spre sfarsitul anului. Cu toate astea, Hagi nu a reusit sa isi impuna prezenta ca titular, fiind folosit de la inceput in doua din ultimele cinci meciuri ale campioanei Scotiei.

Astfel, presa din Scotia anunta ca Rangers ia in calcul posibilitatea de a-l pierde pe Ianis, incercarea de a-l aduce la club pe Joey Veerman, mijlocasul lui Heerenveen. Conform The Scottish Sun, vanzarea lui Hagi le-ar aduce banii necesari transferului jucatorului din Eredivisie. Sevilla si Lazio ar fi cluburile care sunt pe urmele mijlocasului roman, astfel ca ar putea prinde unul dintre transferurile carierei, in cazul in care unul dintre ele se va concretiza.

Ianis Hagi a jucat 42 de meciuri pentru Rangers in acest sezon, in care a reusit sa inscrie de 7 ori si sa ofere si 12 pase de gol.