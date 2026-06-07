Anunțul făcut de selecționerul Danemarcei după cazul Eriksen: „Șocant! Asta voi face acum“

Christian Eriksen tocmai și-a încheiat cariera fotbalistică, la 34 de ani. Pentru că, în mod cert, după două incidente cauzate de problemele sale cardiace , niciun medic nu-i va mai da voie să facă sport de performanță.

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Selecționerul Danemarcei: „Doctorul naționalei l-a salvat“

Șocul trăit de naționala Danemarcei din cauza lui Eriksen a fost unul imens. Iar discursul selecționerului Brian Riemer (47 de ani) fix asta demonstrează.

„A fost o experiență șocantă pentru toată lumea ce am văzut. Dar cel mai important e că doctorul naționalei, Morten Boesen, a făcut o treabă fantastică și l-a salvat pe Eriksen. Asta e tot ce contează. Acum, abia aștept să-l văd. Urmează chiar să merg până la Eriksen cu mașina pentru a sta de vorba cu el. Abia aștept să discut cu el. E un om care înseamnă mult pentru mine. De unii jucători ești mai apropiat, în comparație cu alții. Iar Eriksen se numără printre jucătorii de care m-am apropiat, de când eram amândoi la Brentford“, a mărturisit selecționerul Danemarcei în presa locală.