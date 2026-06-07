Anunțul făcut de selecționerul Danemarcei după cazul Eriksen: „Șocant! Asta voi face acum“

Anunțul făcut de selecționerul Danemarcei după cazul Eriksen: „Șocant! Asta voi face acum“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul de 47 de ani a fost traumatizat, în timpul amicalului Danemarca – Ucraina, care a fost abandonat după incidentul care a făcut înconjurul lumii.

TAGS:
DanemarcaChristian EriksenBrian Riemer
Din articol

Christian Eriksen tocmai și-a încheiat cariera fotbalistică, la 34 de ani. Pentru că, în mod cert, după două incidente cauzate de problemele sale cardiace, niciun medic nu-i va mai da voie să facă sport de performanță.

Așadar, mijlocașul legitimat la Wolfsburg își poate lua gândul de la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), însă „premiul său de consolare“ e unul foarte prețios: e în viață!

Christian Eriksen, un fotbalist cu mai multe vieți

  • Eriksen getty
×
Nu Real Madrid! Nu Barcelona! Eriksen e la UN PAS de un alt gigant al Europei! Cu cine e gata sa semneze
Christian Eriksen
BIJUTERIA lui Ajax se teme de Steaua! Eriksen: "WOW, ce meciuri o sa fie! Sunt buni de tot!"
ÎNAPOI LA ARTICOL

Selecționerul Danemarcei: „Doctorul naționalei l-a salvat“

Șocul trăit de naționala Danemarcei din cauza lui Eriksen a fost unul imens. Iar discursul selecționerului Brian Riemer (47 de ani) fix asta demonstrează.

A fost o experiență șocantă pentru toată lumea ce am văzut. Dar cel mai important e că doctorul naționalei, Morten Boesen, a făcut o treabă fantastică și l-a salvat pe Eriksen. Asta e tot ce contează. Acum, abia aștept să-l văd. Urmează chiar să merg până la Eriksen cu mașina pentru a sta de vorba cu el. Abia aștept să discut cu el. E un om care înseamnă mult pentru mine. De unii jucători ești mai apropiat, în comparație cu alții. Iar Eriksen se numără printre jucătorii de care m-am apropiat, de când eram amândoi la Brentford“, a mărturisit selecționerul Danemarcei în presa locală.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
ARTICOLE PE SUBIECT
Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren
Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren
Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon
Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
ULTIMELE STIRI
Câte medalii de aur a obținut România la Campionatul Balcanic de Șosea
Câte medalii de aur a obținut România la Campionatul Balcanic de Șosea
FCSB a ratat două transferuri în aceeași zi! Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica
FCSB a ratat două transferuri în aceeași zi! Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica
Surpriză! Florin Răducioiu știe cine era antrenorul potrivit pentru Dinamo: ”Mi se părea o soluție mai bună”
Surpriză! Florin Răducioiu știe cine era antrenorul potrivit pentru Dinamo: ”Mi se părea o soluție mai bună”
Dispozitivul care i-a salvat viața lui Eriksen: „De asta a scăpat de moarte!“
Dispozitivul care i-a salvat viața lui Eriksen: „De asta a scăpat de moarte!“
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi

Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Al-Hamlawi, cel mai căutat atacant din România, a luat decizia: „Vă mulțumesc pentru tot!“

Al-Hamlawi, cel mai căutat atacant din România, a luat decizia: „Vă mulțumesc pentru tot!“



Recomandarile redactiei
FCSB a ratat două transferuri în aceeași zi! Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica
FCSB a ratat două transferuri în aceeași zi! Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica
Surpriză! Florin Răducioiu știe cine era antrenorul potrivit pentru Dinamo: ”Mi se părea o soluție mai bună”
Surpriză! Florin Răducioiu știe cine era antrenorul potrivit pentru Dinamo: ”Mi se părea o soluție mai bună”
Dispozitivul care i-a salvat viața lui Eriksen: „De asta a scăpat de moarte!“
Dispozitivul care i-a salvat viața lui Eriksen: „De asta a scăpat de moarte!“
Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren
Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Alte subiecte de interes
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia 
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Danemarca la EURO 2024: Totul despre lot, statistici și performanțele istorice
Danemarca la EURO 2024: Totul despre lot, statistici și performanțele istorice
Ce-a făcut Manchester United la primul meci oficial jucat după plecarea lui Cristiano Ronaldo
Ce-a făcut Manchester United la primul meci oficial jucat după plecarea lui Cristiano Ronaldo
Se cere demiterea selecționerului chiar înaintea posibilului duel cu România de la baraj: "Un dezastru total"
Se cere demiterea selecționerului chiar înaintea posibilului duel cu România de la baraj: "Un dezastru total"
Anul trecut juca la academia lui Anderlecht, azi a fost instalat antrenor principal la echipa de seniori!
Anul trecut juca la academia lui Anderlecht, azi a fost instalat antrenor principal la echipa de seniori!
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!