Ianis Hagi, dezvaluiri despre perioada in care a fost rezerva la Rangers: "Credeam ca pot juca si cu acea greseala!"

Mijlocasul roman a vorbit despre primul sezon petrecut in Scotia.

Ianis Hagi a avut un sezon extraordinar in Scotia, atat pe plan colectiv, cat si individual. A castigat titlul cu Rangers in Scotia, cu 25 de puncte avans fata de marea rivala Celtic, si a avut cele mai multe pase decisive din intreg campionatul, 11.

Mijlocasul roman a vorbit despre perioada mai putin fericita, cand Gerrard nu l-a mai folosit titular. Fotbalistul a povestit cum a trecut peste aceste momente si cum a reusit sa revina in primul 11 cu evolutii bune care au ajutat-o pe Rangers.

"A fost un sezon in care am invatat foarte multe. Imi aduc aminte, in noiembrie, dupa 9-10 meciuri, in care am avut reusite, a venit momentul cand nu am mai jucat atat de mult. A fost un motiv, nu vreau sa intru in detalii, mi l-au transmis. Era o chestie in care trebuia sa devin mai bun, credeam ca pot juca si cu greseala asta.

Am avut o discutie cu directorul sportiv si antrenorul. Rangers este un club foarte aproape de jucatori. Stiam ca trebuie sa schimb ceva la mine, si dupa a venit perioada de la inceputul lunii decembrie, unde am intrat, am dat goluri, pase de gol si am avut un Craicun Fericit. Venise tata in tribune si a trebuit sa joc bine. :)

Simt ca la varsta pe care o am sunt foarte matur fotbalistic. De asta am fost linistit cu situatia de acolo. Stiam ca daca ma antrenez, sansa mea o sa vina", a declarat Ianis Hagi pentru DigiSport.