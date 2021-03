Ianis Hagi nu a stralucit in derby-ul cu Celtic! "Are nevoie de constanta in primul 11!" Ce note a primit romanul

Rangers a remizat, scor 1-1, pe terenul rivalilor de la Celtic.

Ianis Hagi a fost titular in echipa lui Steven Gerrard, dar nu a reusit mare lucru pe teren. Romanul a fost schimbat in minutul 65.

La finalul derby-ul scotian, jurnalistii i-au acordat nota 5 lui Ianis pentru prestatia de pe Celtic Park.

Cei de la Herald au scris ca Hagi a petrecut o mare parte din meci departe de careu si "nu s-a putut implica suficient pentru a dat lovitura cu Celtic".

In acelasi timp, jurnalistii de la The Scotsman au notat ca Ianis a parut ca "are nevoie de constanta in primul 11 pentru a reusi sa practice din nou jocul de la inceputul acestui an", cand romanul si-a pus de multe ori amprenta in campionat.

In duelul cu Celtic, Ianis Hagi a reusit 19 pase, a castigat 4 dueluri si a expediat un singur sut, cei de la Sofa Score notandu-l cu 6,8.

Campion cu Rangers, Ianis Hagi a reusit in acest sezon, in Premiership, 6 goluri si 9 pase decisive.