"Asta ar putea duce la o ruptura!" Presa din Scotia a facut anuntul! Care este relatia dintre Ianis Hagi si Rangers 

Ianis Hagi (22 ani) ar putea pleca de la Rangers in vara.

La doar un an dupa ce a fost cumparat oficial de scotieni, Ianis ar putea pleca, dupa ce a reusit sa castige titlul alaturi de echipa lui Gerrard. Presa din Scotia anunta o posibila ruptura intre mijlocasul roman si campioana din Premiership, iar motivul ar fi Jocurile Olimpice.

Hagi si-a exprimat dorinta de a merge la Tokyo alaturi de nationala Romaniei, in timp ce scotienii nu ar fi deschisi la acest lucru, in contextul in care Rangers ar urma sa joace in preliminariile Champions League in perioada respectiva.

Cei de la Rangers News au scris despre relatia tensionata care ar fi intre roman si oficialii clubului, reamintind de un episod din 2004, cand capitanul lui Rangers din acea perioada a plecatt de la club, dupa ce nu i se permisese sa mearga la Jocurile Olimpice.

"Starul lui Rangers, Ianis Hagi, a lasat clar sa se intelaga ca isi doreste sa mearga la Jocurile Olimpice, iar aceasta dilema aminteste de o situatie similara care a dus la finalul carierei unei legende pe Ibrox.

Hagi este disponibil pentru convocarea la nationala pentru Jocurile Olimpice, insa din cauza faptului ca este un turneu dedicat jucatorilor tineri, U23, Rangers il poate impiedica sa mearga. Tinand cont ca deplasarea la turneu se suprapune cu preliminariile Champions League, Rangers are toate motivele sa vrea sa il tina pe Hagi.

Desi nu s-a luat o decizie clara in ceea ce priveste prezenta lui la Jocurile Olimpice, baiatul a lasat clar de inteles ca prefera sa joace pentru nationala.

In 2004, capitanul lui Rangers, internationalul australian Craig Moore, a fost chemat la Jocurile Olimpice intre cei trei jucatori care aveau peste 23 de ani. Rangers, din dorinta de a se baza pe el in campionat si Champions League, a fost reluctanta in a-l lasa sa participe. Asta l-a facut pe jucator sa renunte la banderola si sa se transfere la Borussia Monchengladbach.

Hagi este de asemenea unul dintre jucatoriri influentiali din fotbalul romanesc, iar absenta lui din lot, combinata cu ambitia jucatorului, ar putea duce la o ruptura", au scris cei de la Rangers News.

Totodata, Ianis a oferit un interviu pentru Glasgow Live in care si-a exprimat dorinta de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Mi-ar placea sa joc la un turneu precum Jocurile Olimpice. Este ceva unic. Probabil nu mai primesti o astfel de sansa in cariera. In mod clar vreau sa merg. Din pacate, noi, jucatorii, ne aflam in situatia in care nu depinde de noi. Eu, personal, le-am spus clar celor din club ca vreau sa joc la Jocurile Olimpice, insa nu am primit un raspuns clar de la Rangers", a spus Ianis.