Adevarul despre ofertele primite de Rangers pentru Ianis Hagi! "Agentul lui este ocupat! Nu iese fum fara foc, dar toti fac asta acum"

Ianis Hagi este unul dintre cei mai vanati fotbalisti romani ai momentului.

Pe urmele mijlocasului de 22 de ani se afla, printre altele, Lazio, Sevilla, Bochum si PSV Eindhoven, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Ianis Hagi a fost sfatuit de fostul fotbalist Kevin Phillips sa plece de la Rangers in aceasta vara. Legenda lui Sunderland a comentat in presa internationala ofertele pe care scotienii le-ar primi pentru roman, declarand ca cel mai probabil aceste zvonuri sunt alimentate de agentul lui Hagi.

Chiar daca este de parere ca impresarul fotbalistului incearca sa puna presiune pe sefii lui Rangers prin aceste informatii pe care le lasa sa ajunga in presa, Phillips crede ca Ianis ar trebui sa faca pasul spre un alt campionat.

"Toti fac asta in acest moment al sezonului. Exista negocieri in fundal, iar unele detalii sunt lasate sa alunece spre presa. Toate acestea arata doar ca agentul lui este ocupat. In general, nu iese fum fara foc. Nu spun ca as fi surprins daca va ramane la Rangers, dar cand vezi lucruri de genul acesta in presa, te astepti ca jucatorul sa nu mai fie aici la inceputul sezonului viitor", a declarat Kevin Phillips potrivit Football Insider.

In sezonul abia incheiat, Ianis Hagi a inscris 6 goluri in tricoul lui Rangers si a dat 11 pase de gol, fiind cel mai bun pasator din Premiership.

Romanul transferat de scotieni pentru 3,4 milioane de euro este cotat de site-ul transfermarkt.com la 6 milioane de euro.