"Vreau sa contribui la calificarea la urmatoarele turnee finale!" Promisiunea lui Ianis in presa din Scotia pentru nationala Romaniei! Ce a spus dupa primul gol marcat

Ianis Hagi (22 ani) a reusit sa inscrie primul sau gol la nationala Romaniei.

Mijlocasul lui Rangers a ajuns la 16 meciuri in tricoul nationalei, iar in primul meci al preliminariilor Mondialului din 2022 a reusit sa inscrie si primul sau gol, in poarta Macedoniei de Nord.

Tanarul jucator a vorbit intr-un interviu pentru site-ul oficial al lui Rangers despre planurile sale de la nationala, acolo unde spera sa se califice la Mondial, dar si despre sezonul pe care l-a avut alaturi de echipa lui Gerrard. Rangers a reusit sa cucereasca primul titlu dupa 10 ani, iar Ianis a strans 50 de aparitii, in care a reusit sa inscire de sapte ori si sa ofere 12 pase de gol.

"A insemnat foarte mult sa inscriu primul gol la nationala. Inca de cand eram mic mi-am dorit sa pot reprezenta tara la cel mai inalt nivel si sa inscriu goluri, sa ma calific cu echipa la Campionate Europene sau Mondiale.

Sunt fericit, insa in acelasi timp, stiu ca este doar inceputul si este doar un gol la nationala, dar cu siguranta nu vreau sa ma opresc aici si desigur, nu ma voi opri din a incerca sa inscriu si sa ofer pase de gol, sa contribui la calificarea nationalei la un Campionat Mondial sau la Euro.

Alaturi de Rangers am avut un sezon excelent, atat in Scotia, cat si in Europa. Rangers este un club mare, iar asta ma ajuta si la nationala. E ceva diferit sa joci in Champions League, e cel mai inalt nivel pe care un jucator il poate atinge", a spus Ianis pentru rangers.co.uk.