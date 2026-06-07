Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial La Liga
SPORT.RO
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După un nou sezon fără trofeu la Real Madrid, al doilea la rând, Kylain Mbappe (27 de ani) se pregătește pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

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Acolo, Franța este mare favorită pentru trofeul pe care l-a câștigat ultima oară în 2018, având în vedere lotul impresionant pe care-l are la dispoziție selecționerul Didier Deschamps. 

Kylian Mbappe schimbă tabăra: vrea să semneze cu un alt sponsor tehnic

Cu cifre bune în La Liga în sezonul recent încheiat, Mbappe va rămâne la Real Madrid indiferent de numele noului antrenor sau soarta alegerilor pentru președinția clubului, dar este foarte aproape de o decizie importantă: vrea să schimbe sponsorul tehnic, după ce a colaborat în ultimii ani cu cei de la Nike.

L'Equipe vine cu o variantă neașteptată în ceea ce-l privește pe atacantul francez: nu va semna cu branduri precum Puma, Adidas sau Under Armour, care au deja sub contract alți fotbaliști importanți, ci ar putea fi noua imagine a unui brand care nu este încă popular în această piață.

Numele brandului respectiv nu a fost dezvăluit, dar se pare că Mbappe ar urma să beneficieze direct de veniturile pe care le va genera o eventuală colaborare cu un brand nou.

Atacantul francez, cotat la aproximativ 200 de milioane de euro, a bifat 44 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 42 de goluri și a oferit 7 pase decisive.

În plus, Mbappe a încheiat sezonul cu două distincții individuale. Este vorba despre titlul de golgheter în La Liga cu 25 de goluri și cel mai bun marcator din UEFA Champions League cu 15 reușite.

Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe

Florentino Perez a transmis că Mbappe nu va părăsi Real Madrid, în ciuda zvonurilor apărute în presa internațională.

„Kylian Mbappe este unul dintre cei mai buni jucători din lume și nu va pleca. Este suficient să vă uitați la statisticile lui ca să înțelegeți valoarea jucătorului nostru. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de un fotbalist atât de extraordinar”, a declarat președintele clubului, citat de Fabrizio Romano.

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