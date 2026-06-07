Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Acolo, Franța este mare favorită pentru trofeul pe care l-a câștigat ultima oară în 2018, având în vedere lotul impresionant pe care-l are la dispoziție selecționerul Didier Deschamps.

Kylian Mbappe schimbă tabăra: vrea să semneze cu un alt sponsor tehnic

Cu cifre bune în La Liga în sezonul recent încheiat, Mbappe va rămâne la Real Madrid indiferent de numele noului antrenor sau soarta alegerilor pentru președinția clubului, dar este foarte aproape de o decizie importantă: vrea să schimbe sponsorul tehnic, după ce a colaborat în ultimii ani cu cei de la Nike.

L'Equipe vine cu o variantă neașteptată în ceea ce-l privește pe atacantul francez: nu va semna cu branduri precum Puma, Adidas sau Under Armour, care au deja sub contract alți fotbaliști importanți, ci ar putea fi noua imagine a unui brand care nu este încă popular în această piață.

Numele brandului respectiv nu a fost dezvăluit, dar se pare că Mbappe ar urma să beneficieze direct de veniturile pe care le va genera o eventuală colaborare cu un brand nou.