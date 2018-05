Roland Garros 2018 | Alexandra Dulgheru vs Christina McHale. Primul SOC: Venus, OUT din primul tur

19:06 Halep joaca marti!



Simona Halep va intra marti in lupta de la Roland Garros, cu Alison Riske.



Luni vor debuta doi romani la Paris. Marius Copil se va duela cu marco Cecchinato din Italia de la ora 12:00, in timp ce Mihaela Buzarnescu o va intalni pe Vania King din SUA in jurul orei 14:00.



Tot luni va evolua si locul 2 WTA Caroline Wozniacki in fata lui Danielle Collins din SUA, dar si Petra Kvitova cu Veronica Cepede Royg, iar pe tabloul masculin vor evolua Novak Djokovici cu Roberto Dutra Silva, in timp ce Rafa Nadal va da piept cu Simone Bolelli.



Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Ana Bogdan sunt programate marti la Roland Garros.

18:48 DULGHERU VS MCHALE



Alexandra Dulgheru s-Alexandra Dulgheru s-a calificat ultima pe tabloul principal si va juca prima.



Alexandra Dulgheru debuteaza azi la Roland Garros, contra americancei Christina Mchale, locul 85 WTA.



Partida e a patra de pe terenul 9, dupa o confruntare de simplu feminin (Petra Martic – Yafan Wang) si doua de simplu masculin (Martin Klizan – Laslo Djere, Guido Andreozzoli – Taylor Fritz).



Alexandra Dulgheru a trecut vineri de ultima runda a calificarilor, dupa ce a dispus de germanca Tamara Korpatsch (23 ani, 145 WTA) cu 6-1, 5-7, 7-6 (7), la capatul unui meci maraton de doua ore si 46 de minute.



Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina-Camelia Begu, Sorana Cirstea si Ana Bogdan sunt romancele programate in primul tur la Roland Garros 2018. a calificat ultima pe tabloul principal si va juca prima.

18:48 Venus, out din primul tur! Venus Williams, cap de serie numarul 9, a fost eliminata in primul tur de la Roand Garros de catre chinezoaica Wang Qiang. Aceasta s-a impus in doua seturi, 6-4; 7-5, prima surpriza majora a turneului francez. Alte rezultate duminica: Alize Cornet - Sara Errani 2-6; 6-2; 6-3; Arantxa Ruus - Sloane Stephens 2-6; 0-6 Ajla Tomljanovic - Elina Svitolina 5-7; 3-6 Saisai Zheng - Ekaterina Makarova 4-6; 1-6

18:43 CUM RAMANE HALEP PE LOCUL 1!



Simona Halep trebuie sa ajunga cel putin in semifinalele turneului de la Roland Garros pentru a ramane lider mondial, scrie site-ul WTA, care aminteste ca romanca poate fi detronata de cinci jucatoare: Caroline Wozniacki (Danemarca), Garbine Muguruza (Spania), Elina Svitolina (Ucraina), Karolina Pliskova (Cehia) si Caroline Garcia (Franta).



Simona Halep, care va aduna 31 de saptamani in fruntea clasamentului WTA si este pe prima pozitie si in ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, are de aparat cele 1.300 de puncte pe care le-a obtinut anul trecut la Roland Garros, unde a jucat a doua sa finala din cariera. Pentru a se mentine in fruntea ierarhiei, romanca trebuie sa atinga macar semifinalele. Daca Wozniacki, numarul 2 mondial, se califica in sferturile de finala, atunci Halep trebuie sa joace finala pentru a se putea mentine lider.



Wozniacki a fost anterior lider mondial pentru un total de 71 de saptamani. Daneza a revenit in fruntea clasamentului in luna ianuarie, cand a castigat Australian Open, dar in februarie a fost detronata de Halep. Ea are de aparat 430 de puncte dupa ce s-a calificat anul trecut in sferturi, unde s-a inclinat in fata letonei Jelena Ostapenko, cea care avea s-o invinga in finala pe Halep. Wozniacki nu a jucat niciodata semifinale la Roland Garros.



Daca va castiga Roland Garros, Wozniacki va fi in mod sigur noul lider. Daca Halep si Muguruza sunt eliminate inainte de semifinale, iar Svitolina, Garcia sau Pliskova nu castig trofeul, atunci Wozniacki redevine lider mondial.



Muguruza, numarul 3 WTA, campioana in 2016 la Roland Garros, a parasit turneul anul trecut in optimile de finala, invinsa de Kristina Mladenovic. Spaniola, pentru care Roland Garros este turneul preferat, a fost lider mondial pana in toamna anului trecut, cand Halep i-a luat locul in fruntea ierarhiei. Iberica trebuie sa ajunga macar in semifinale pentru a redeveni numarul 1. Daca Wozniacki trece de primul tur, atunci Muguruza este obligata sa joace finala. Muguruza va redeveni numarul 1 daca va castiga titlul, cu conditia sa n-o aiba ca adversar pe Wozniacki in ultimul act.



Svitolina, numarul 4, s-a oprit anul trecut in sferturi, invinsa de Halep, pe care a invins-o clar in weekend in finala de la Roma. Ca sa devina prima ucraineanca lider mondial, Svitolina trebuie sa castige primul sau turneu de Grand Slam, cu conditia ca Halep sa nu joace finala, iar Wozniacki sa nu treaca de sferturi.



Karolina Pliskova, numarul 6, are cel mai bun sezon al sau pe zgura, impunandu-se la Stuttgart si jucand semifinalele la Madrid. Jucatoarea de 26 de ani spera sa redevina numarul 1, pozitie pe care a detinut-o pana la ultima editie a US Open. Pliskova trebuie sa castige competitia, iar Halep sa se opreasca inainte de semifinale, Muguruza inainte de finala, iar Wozniacki sa piarda in primul tur.



Caroline Garcia (7 WTA) are un sezon bun, cu semifinale la Stuttgart si Madrid si un sfert de finala la Roma. Eliminata in 2017 in sferturi la Roland Garros, Garcia poate fi noul lider daca va castiga turneul, iar Wozniacki nu va prinde optimile, Halep se va opri inainte de semifinale si Muguruza nu va juca finala.



Ultima jucatoare din Hexagon care a ridicat Cupa Suzanne Lenglen a fost Mary Pierce in 2000. Ultima frantuzoaica in fruntea clasamentului WTA a fost Amelie Mauresmo in 2004.



Meciurile de pe tabloul principal la Roland Garros incep duminica, 27 mai.